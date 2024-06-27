Свириденко: Запад намерен психологически повлиять на граждан России

Западные страны продолжают попытки оказать идеологическое и психологическое воздействие на россиян. Такую тенденцию фиксирует Министерство юстиции РФ, заявил в беседе с РИА Новости на ПМЮФ замминистра юстиции РФ Олег Свириденко.
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