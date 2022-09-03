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Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая в ходе СКШУ «Восток-2022» провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Боевые корабли ВМФ России и ВМС Китая в ходе СКШУ «Восток-2022» провели артиллерийские стрельбы в Японском море

Силы условного противника обозначала группа больших десантных кораблей ТОФ, фактически артиллерийская стрельба выполнялись по морскому щиту-мишени.

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