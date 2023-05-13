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Самолёты ДРЛОиУ для ВВС РФ: быстро, много, недорого

Самолёты ДРЛОиУ для ВВС РФ: быстро, много, недорого

Как мы уже говорили неоднократно, в современных военных конфликтах средства воздушного нападения (СВН) являются краеугольным камнем, определяющим ход боевых действий.

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