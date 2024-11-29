Макеевка Западная, ул. Николаева, д. 31, с августа месяца нет напора, жаловались и в исполком , и в водоканал, и в ЖКХ, в октябре приехал водоканал, п...

Макеевка Западная, ул. Николаева, д. 31, с августа месяца нет напора, жаловались и в исполком , и в водоканал, и в ЖКХ, в октябре приехал водоканал, посмотрели сказали , что в доме забиты трубы в подвале, вызвали ЖКХ , они приехали посмотрели , сказали , что готовятся к отопительному сезону, им некогда, и до сих пор никто ничего не сделал, Как же задолбали они все , как можно жить , когда вода идет по струйке , и за два часа мы набираем не больше 20 литров, при этом естественно ни колонка не включается, ни машинка не стирает, ни искупаться, когда будет порядок, твари, сколько можно, куда жаловаться, если никто ни за что не отвечает!!!Video: Видео от Донецкая группа новостей|Донецк.