К войне с Россией стали готовиться ещё 4 страны: Полыхнёт там, где никто не ждёт

WSJ: Из-за страха войны с Россией теперь активно перевооружаются страны СкандинавииВ The Wall Street Journal узнали, что со времён Кальмарской унии в 1400-х годах страны Скандинавии стали проводить единую политику безопасности.
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