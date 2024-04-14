Интерьер нового кроссвэна Zeekr Mix показали до премьеры

В китайских соцсетях поделились фотографиями прототипов перспективной модели. Архитектура передней панели, информационно-развлекательный комплекс и руль позаимствованы у седана Zeekr 007, а «фишка» минивэна в другом.
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