Потапов о Ларионове: «Не думаю, что он ради денег работает в «Торпедо». Он все так же горит – это видно и по комментариям, и на скамейке во время игр»

– Недавно вы комментировали матч «Торпедо», своего родного клуба. В чем, на ваш взгляд, проблемы этой команды с начала сезона? – После матча я как раз ехал домой и думал, что не получается у Нижнего Новгорода, и вот такая аналогия родилась.
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