Транспортные полицейские приняли участие в пробеге «Динамо бежит» в Краснодаре

Ежегодно 21 сентября в рамках реализации государственной программы «Спорт – норма жизни» на базе стадиона «Динамо» в городе Краснодаре состоялся легкоатлетический пробег «Динамо бежит», приуроченный к Всероссийскому дню бега «Кросс-нации».
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