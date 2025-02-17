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Царьград

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На Камчатке во время попытки добраться до берега пропали два матроса танкера

На Камчатке во время попытки добраться до берега пропали два матроса танкера

Два матроса танкера, прибывшего к селу Корф на Камчатке, пропали после того, как пытались доплыть на лодке от берега к судну.

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