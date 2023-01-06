Сборы нового «Аватара» во всем мире превысили полтора миллиарда долларов

Сборы фильма «Аватар: Путь воды» превысили отметку в полтора миллиарда долларов в мировом прокате. Вторая часть стала самым кассовым фильмом 2022 года, обогнав «Топ Ган: Мэверик» и занимает десятое место в топе самых кассовых фильмов за всю историю.