Новости фронта СВО сегодня на утро 27 апреля 2025 года После Курска освободят Донбасс, Запорожье, Херсон Все регионы, вошедшие в состав России в начале спецоперации, будут освобождены от украинской оккупации.
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