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Новости СВО: после Курска освободят Донбасс, Запорожье, Херсон, появилось видео освобождения бойцами КНДР курского села, пойман украинский шпион

Новости СВО: после Курска освободят Донбасс, Запорожье, Херсон, появилось видео освобождения бойцами КНДР курского села, пойман украинский шпион

Новости фронта СВО сегодня на утро 27 апреля 2025 года После Курска освободят Донбасс, Запорожье, Херсон Все регионы, вошедшие в состав России в начале спецоперации, будут освобождены от украинской оккупации.

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