Газпром: газ Европе через Украину на «Суджу» поступает в заявленном объеме

«Газпром» продолжает подавать газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 миллиона кубометров в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, сообщает 29 сентября ИА ТАСС, со ссылкой на представителя компании.
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