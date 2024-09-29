Газпром: газ Европе через Украину на «Суджу» поступает в заявленном объеме

«Газпром» продолжает подавать газ для Европы транзитом через Украину в объеме 42,3 миллиона кубометров в сутки на газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа» в Курской области, сообщает 29 сентября ИА ТАСС, со ссылкой на представителя компании.