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Татар-информ

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Системы сводных расчётов загрязнения воздуха появятся еще в четырёх городах РТ

Системы сводных расчётов загрязнения воздуха появятся еще в четырёх городах РТ

Системы сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха работают в Казани, Нижнекамске и Елабуге. В этом году экологи приступили к работе над их созданием в Набережных Челнах, а в планах – Зеленодольск, Менделеевск и Альметьевск.

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