Системы сводных расчётов загрязнения воздуха появятся еще в четырёх городах РТ

Системы сводных расчётов загрязнения атмосферного воздуха работают в Казани, Нижнекамске и Елабуге. В этом году экологи приступили к работе над их созданием в Набережных Челнах, а в планах – Зеленодольск, Менделеевск и Альметьевск.