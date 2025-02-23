Эти детали чаще всего меняют у популярных автомобилей

По итогам истекшего года в России самыми востребованными категориями послепродажного обслуживания авто оказались замена свечей зажигания, фильтров и щеток стеклоочистителя, сообщила директор по маркетингу дилерского холдинга «Авторусь» Анастасия Ломаченко.
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