Как по пальцам: история и современность дактилоскопии

Фото: компания «Азимут» В сентябре 1902 года в Великобритании перед судом предстал первый преступник, разоблаченный по отпечаткам пальцев.
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