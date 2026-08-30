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Царьград

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ТАСС: Грузинский автобус попал в крупное ДТП на трассе «Кавказ»

ТАСС: Грузинский автобус попал в крупное ДТП на трассе «Кавказ»

В Ставропольском крае на трассе «Кавказ» 30 августа грузинский автобус попал в крупное ДТП. В результате аварии погибли пять человек, 24 травмированы, включая пятерых детей.

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