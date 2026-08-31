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«Скрывать реальность становится труднее»: СМИ на Западе признали неудачи Киева и эффективность действий РФ в зоне СВО

«Скрывать реальность становится труднее»: СМИ на Западе признали неудачи Киева и эффективность действий РФ в зоне СВО

Британская газета The Telegraph назвала эффективным усиление российских атак по объектам на Украине. Обозреватель издания констатирует, что такой подход истощает оборону ВСУ и украинские запасы ракет ПВО.

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