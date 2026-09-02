В Иванове полицейские и член Общественного совета при УМВД региона Елена Лебединская в рамках акции "Помоги пойти учиться» помогли семьям собраться в школу

В Ивановской области продолжается акция «Помоги пойти учиться». В эти первые сентябрьские дни сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с членом Общественного совета при УМВД региона Еленой Лебединской навестили семьи Советского района областного центра, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чтобы поддержать ребятишек и подарить им школьный праздник.