В Иванове полицейские и член Общественного совета при УМВД региона Елена Лебединская в рамках акции "Помоги пойти учиться» помогли семьям собраться в школу

В Ивановской области продолжается акция «Помоги пойти учиться». В эти первые сентябрьские дни сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних совместно с членом Общественного совета при УМВД региона Еленой Лебединской навестили семьи Советского района областного центра, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, чтобы поддержать ребятишек и подарить им школьный праздник.
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