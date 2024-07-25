Песков: РФ не уверена в реалистичности сигналов по переговорам по Украине

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков проинформировал о том, что власти не могут оценить реалистичность различных сигналов, которые возникают в теме переговорного процесса с киевским режимом.
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