Путин наградил Ахмата Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя правительства Чеченской Республики – министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, сына главы республики, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
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