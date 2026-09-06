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Татар-информ

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Путин наградил Ахмата Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Путин наградил Ахмата Кадырова медалью ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении заместителя председателя правительства Чеченской Республики – министра по физической культуре и спорту Ахмата Кадырова, сына главы республики, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

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