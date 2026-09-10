www.globallookpress.com/Marcel Kusch/dpa Европа не сможет выделить несколько миллиардов евро на нужды Украины в этом году, несмотря на просьбы руководителей киевского режима.
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