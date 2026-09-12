«Надеюсь, «Зенит» выгребет» - Аршавин рассказал, почему толкался Семак с игроком ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах сине-бело-голубых и поведении главного тренера команды Сергея Семака, у которого случилась стычка с защитником ЦСКА Жоао Виктором во время очного матча в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ.