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Спорт Уик-Энд

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«Надеюсь, «Зенит» выгребет» - Аршавин рассказал, почему толкался Семак с игроком ЦСКА

«Надеюсь, «Зенит» выгребет» - Аршавин рассказал, почему толкался Семак с игроком ЦСКА

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин поделился мнением о перспективах сине-бело-голубых и поведении главного тренера команды Сергея Семака, у которого случилась стычка с защитником ЦСКА Жоао Виктором во время очного матча в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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