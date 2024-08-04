Манник с яблоками — постный и очень вкусный!

Недавно впервые приготовила очень удачный манник с яблоками, как испекла съела сразу два куска. Он получился нежный и воздушный, даже не знаю как так получилось, что раньше я никогда не готовила манники! Постный манник с яблоками.
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