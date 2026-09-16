Почти половина новичков не возвращается в фитнес-клуб после первой тренировки

Почти половина новичков не возвращается в фитнес-клуб после первого занятия. Как сообщает «Москва 24», около трети россиян перед покупкой абонемента пробуют сразу несколько клубов - обычно от двух до четырёх.
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