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Зеленский: если Запад разрешит бить по России, Москва потеряет преимущество

Зеленский: если Запад разрешит бить по России, Москва потеряет преимущество

Если западные страны разрешат использовать против России поставленное оружие в полном объеме, то Кремль лишится своего самого главного преимущества, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью France Press.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Это уже маньяк ....
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