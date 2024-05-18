Зеленский: если Запад разрешит бить по России, Москва потеряет преимущество

Если западные страны разрешат использовать против России поставленное оружие в полном объеме, то Кремль лишится своего самого главного преимущества, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью France Press.
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