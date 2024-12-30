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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Осипов о матче сборной России против МФЛ: «Радовать гражданина России патриотичным зрелищем – главная задача отечественного спорта. Защищайте цвета страны ради тех, кто приходит на это посмотреть»

– Какой ваш главный аргумент в пользу матча против сборной России? – Я как человек, понимающий спорт, признаю, что матчи между профессионалами – это другой уровень восприятия мероприятия самими командами и аудиторией.

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