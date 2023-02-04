Наше последнее «китайское» предупреждение перед выстрелом на поражение

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что Россия не хочет войны до последнего украинца. Автор книги «Украинцы! Мы русские! Какой восторг!», политолог Юрий Кот поделился с читателями «Журналистской правды» своим мнением на этот счёт.