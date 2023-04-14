ДР Конго обсуждает с "Камазом" сборочное производство автомобилей в Киншасе

Посол Демократической Республики Конго в Российской Федерации Иван Вангу Нгимби заявил, что ДРК обсуждает с российской компанией "Камаз" увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе.
Посол Демократической Республики Конго в Российской Федерации Иван Вангу Нгимби заявил, что ДРК обсуждает с российской компанией "Камаз" увеличение экспорта российских грузовиков, а также создание сборочного производства этих автомобилей в Киншасе.
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