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Паредес об удалении Эмболо: «Не понимаю, о чем тут можно спорить. Игрок симулировал, я его не касался. Правила понятны, решение правильное»

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес отреагировал на удаление форварда сборной Швейцарии Бреэля Эмболо в матче 1/4 финала ЧМ-2026 (3:1).

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