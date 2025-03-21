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Тухель после 2:0 с Албанией: «Англия может добиться большего и должна это сделать. Во 2-м тайме были медленными»

«Мы можем добиться большего, мы должны добиться большего. Наша команда стартовала хорошо: 7-8 минут со 100-процентным владением мячом, большим количеством передач и высокой энергией.

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