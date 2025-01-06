Доллар взял курс на паритет

Что доллару США – хорошо, евро – смерть. EURUSD рухнула до минимальных уровней за два года, реализовав первый из двух ранее озвученных таргетов по шортам на 1,03 и 1, на фоне бегства капитала к активам-убежищам из-за террористических актов в Новом Орлеане и Лас-Вегасе.