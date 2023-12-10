"Прайм": США, Китай и ЕС уже столкнулись с первыми проблемами

Финансисты на протяжении десятилетий пытаются предсказать наступление очередного мирового кризиса. По мнению опрошенных "Прайм" экспертов, признаки новых "черных лебедей" уже есть – это резкий рост госдолга США, нарушение логистических цепочек, многолетние санкции.
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