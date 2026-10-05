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Царьград

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Может "взорваться" в любой момент: учёный раскрыла риски извержения вулкана Шивелуч

Может "взорваться" в любой момент: учёный раскрыла риски извержения вулкана Шивелуч

Вулкан Шивелуч в любой момент может начать своё извержение. Он считается самым опасным и непредсказуемым вулканом на Камчатке.

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