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Тревожное расстройство: пять способов быстро успокоиться

Тревожное расстройство: пять способов быстро успокоиться

В бешеном темпе современной жизни стресс подкрадывается незаметно и нередко застает врасплох. Распространение различных психических расстройств, в том числе и тревожного, достигает масштабов эпидемии, а способность оперативно справляться с тревогой — не просто полезный навык, а инструмент для сохранения душевного равновесия.

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