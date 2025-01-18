Тревожное расстройство: пять способов быстро успокоиться

В бешеном темпе современной жизни стресс подкрадывается незаметно и нередко застает врасплох. Распространение различных психических расстройств, в том числе и тревожного, достигает масштабов эпидемии, а способность оперативно справляться с тревогой — не просто полезный навык, а инструмент для сохранения душевного равновесия.