Машинное и глубокое обучение: Так работает нейросеть

Научные сотрудники, занимающиеся машинным обучением в Университете Калифорнии, разработали нейронную сеть, демонстрирующую высокую точность в расшифровке мозговых волн, связанных с речью, в режиме реального времени.
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