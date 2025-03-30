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Машинное и глубокое обучение: Так работает нейросеть

Научные сотрудники, занимающиеся машинным обучением в Университете Калифорнии, разработали нейронную сеть, демонстрирующую высокую точность в расшифровке мозговых волн, связанных с речью, в режиме реального времени.

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