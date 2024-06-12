Рустам Минниханов встретился с Дюминым и Левитиным перед открытием Спортивных игр БРИКС

Рустам Минниханов провел встречу с высокопоставленными гостями в Казанском Кремле. Помощник Президента России Алексей Дюмин и советник Президента Игорь Левитин прибыли в столицу Татарстана для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Спортивные игры БРИКС".