Рустам Минниханов встретился с Дюминым и Левитиным перед открытием Спортивных игр БРИКС

Рустам Минниханов провел встречу с высокопоставленными гостями в Казанском Кремле. Помощник Президента России Алексей Дюмин и советник Президента Игорь Левитин прибыли в столицу Татарстана для участия в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Спортивные игры БРИКС".
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