Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Звёзды, которые воспитывают приёмных детей

Многие люди, в том числе и знаменитости, утверждают, что не существует понятия «чужих детей». Вне зависимости от того, являются ли дети биологическими или усыновленными, они становятся частью семьи и завоевывают особенное место в сердцах своих родителей.

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