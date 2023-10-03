От раздражительности до скачков давления: Нарколог честно рассказал о кофе

Врач-нарколог Василий Шуров честно рассказал об одном из самых любимых напитков в России – кофе. По словам эксперта, вместо ожидаемой энергии зачастую люди получают целый ряд неприятностей – от раздражения до скачков давления.
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