Маргарита Симоньян (Russia Today) и Стив Розенберг (BBC). Choose your fighter!

С(Стив)- Разве на выборах был серьезный соперник?М(Маргарита) - А должен был быть?С - А разве не должен?М - Почему вы так уверены, что ваш образ жизни лучше нашего? Это видно даже по тому, как вы задаете вопросы.
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