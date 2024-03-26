Маргарита Симоньян (Russia Today) и Стив Розенберг (BBC). Choose your fighter!

АА

Андрей Алферов

Исходя из рассказов самой Симонян, а за деньги госдепа дважды обучалась "любить и служить России". Т.е. она подпадает под закон РФ о иностранных агентах. Автор,как и многие люди в России очарованы её "патриотизмом". Но может надо включить логику и здравый смысл,и задуматься,а всё ли так ,как она говорит?