Маргарита Симоньян (Russia Today) и Стив Розенберг (BBC). Choose your fighter!

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Комментарии
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Андрей Алферов
Исходя из рассказов самой Симонян, а за деньги госдепа дважды обучалась &quot;любить и служить России&quot;. Т.е. она подпадает под закон РФ о иностранных агентах. Автор,как и многие люди в России очарованы её &quot;патриотизмом&quot;. Но может надо включить логику и здравый смысл,и задуматься,а всё ли так ,как она говорит?
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