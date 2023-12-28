В областном управлении Россельхознадзора рассказали, каким образом удаётся выявить фальсификат.В Новосибирской области чаще всего подделывают молочную продукцию с высоким процентом жирности: масло, сливки и сыр, сообщил глава областного управления Россельхознадзора Александр Баев.
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