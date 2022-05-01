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По ту сторону вечности (Луксор, Египет).

По ту сторону вечности (Луксор, Египет).

Запретные Темы Истории По ту сторону вечности (Луксор, Египет). Сдвиг парадигмы: "пластичные" камни Тараваси NASA опубликовало потрясающие кадры поверхности Марса (ВИДЕО) Видеопанораму марсианских пейзажей в высоком качестве опубликовало NASA.

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