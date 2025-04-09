«Вашингтон» сохранит сетки ворот, в которые Овечкин забросил 894-ю и 895-ю шайбы. Они будут выставлены в новом комплексе и положат начало коллекции клубных артефактов

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Капитан «Кэпиталс» отличился в выездном матче с «Айлендерс» (1:4) и обошел Уэйна Гретцки по числу шайб в регулярных чемпионатах НХЛ – 895 против 894.