На Тайване найдена челюсть денисовского человека

Рыбаки, промышлявшие недалеко от острова Пэнху, в 2015 году подняли со дна необычную кость. Молекулярные биологи подтвердили, что найденная на морском дне Тайваньского пролива челюсть принадлежала денисовскому человеку, что значительно расширяет территорию обитания этого древнего вида.