Земфира* вернулась из Франции в Москву, чтобы вылечить зубы в государственной поликлинике

Кто там хорошо у нас разбирается в законах? Что там иноагентам положено/не положено? Могут они бесплатно получать медицинскую помощь в стране, которая им до ужаса не нравится, тоталитарном мордоре с несменяемым Президентом? Похоже, могут.
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