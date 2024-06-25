Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Земфира* вернулась из Франции в Москву, чтобы вылечить зубы в государственной поликлинике

Земфира* вернулась из Франции в Москву, чтобы вылечить зубы в государственной поликлинике

Кто там хорошо у нас разбирается в законах? Что там иноагентам положено/не положено? Могут они бесплатно получать медицинскую помощь в стране, которая им до ужаса не нравится, тоталитарном мордоре с несменяемым Президентом? Похоже, могут.

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