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Малкин занимает 3-е место среди действующих игроков НХЛ после Кросби и Овечкина по необычной статистике

Малкин занимает 3-е место среди действующих игроков НХЛ после Кросби и Овечкина по необычной статистике

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин забросил первую шайбу своей команды в матче с «Нью-Джерси Дэвилз» (4:2).

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