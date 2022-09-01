«Он написал мне»: Ольга Бузова не может прийти в себя после выходки Дмитрия Тарасова

Пожалуй, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов ещё многие годы будут наживаться на своём неудачном браке. Неудачливый футболист прекрасно понимает, что Пожалуй, Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов ещё многие годы будут наживаться на своём неудачном браке.