Слова о том, что у Украины закончились ракеты Patriot, звучат как заявление о том, что её небо внезапно обнажилось.
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