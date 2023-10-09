Экс-разведчик Риттер назвал увлечение Израиля ИИ причиной атак ХАМАС

Чем яснее становится ситуация с атакой ХАМАС на Израиль, тем больше возникает вопросов о том, как такое масштабное и сложное предприятие ускользнуло от внимания «хваленой израильской разведки», задается вопросом в колонке для Consortium News бывший американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке, колумнист Скотт Риттер.
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