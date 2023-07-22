Опять Россия виновата. Бросила Украину, перестала ей руководить, поставлять кадры и ресурсы. Вот - главное. Мы, РФ, перестали ей (украиной) руководить - она и сгнила, без нашего управления.

Наталья Денисенко

Россией на протяжении нескольких столетий правили немцы-особенно начиная с Екатерины-2.Никаких русских не было во власти до самой Октябрьской революции-после которой власть захватили евреи и грузины.После которых правили хохлы.