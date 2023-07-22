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Казус Украины или... как пролюбить страну...

Казус Украины или... как пролюбить страну...

Довольно информативное и познавательное мнение автора. Можно писать учебник: "Украина- как пролюбить страну"Ну а теперь, собственно КАЗУС.

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Комментарии
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Андрей
а вы пропагандон антикремлёвский?
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16 час.
Дмитрий Бакланов
Опять Россия виновата. Бросила Украину, перестала ей руководить, поставлять кадры и ресурсы. Вот - главное. Мы, РФ, перестали ей (украиной) руководить - она и сгнила, без нашего управления.
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14 час.
Наталья Денисенко
Россией на протяжении нескольких столетий правили немцы-особенно начиная с Екатерины-2.Никаких русских  не было во власти до самой Октябрьской революции-после которой власть захватили евреи и грузины.После которых правили хохлы.
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