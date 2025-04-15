В эти минуты проходит матч регулярного чемпионата НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Чикаго Блэкхокс» (2:2, идет третий период).
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